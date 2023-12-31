​«Реал» может отказаться от Мбаппе и переключиться на Холанна – названо условие

«Реал» запланировал на 2024 календарный год подписание звёздного нападающего. Кандидатом номер один для «сливочных» является Килиан Мбаппе. Поговаривают, что мадридский гранд сделает предложение по Мбаппе в самом начале нового года. 25-летнему футболисту предложат контракт на лето и поставят условие – он должен дать ответ до 15 января. Если ответ будет отрицательным, то «Реал» переключится на другую звезду – на Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити». Об этом рассказывается в материале издания AS, который вышел в последний день декабря.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Правила ФИФА позволяют игроку с 1 января свободно вести переговорный процесс с клубами из-за рубежа.

​«Реал» через считанные часы обратится к Мбаппе