Локьер дал понять, что может завершить карьеру после остановки сердца

Защитник «Лутон Таун» Том Локьер высказался о состоянии своего здоровья. Как известно, в недавнем матче Премьер-лиги против «Борнмута» футболист перенёс остановку сердца.

«Я хорошо себя чувствую после перенесённой остановки сердца в Борнмуте. Причина – героические действия игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен этим героям. Они спасли мне жизнь. Я никогда не забуду то, что они для меня сделали.

Грустно, что я пропускаю матчи, но я горд, наблюдая за тем, как ребята продолжают борьбу без меня. Их боевой дух в трёх последних играх даёт мне столь необходимый подъём. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь тренеру и клубу. В каком качестве, мне ещё предстоит решить, поскольку в новом году мне предстоит встреча со специалистами», - говорится в заявлении Локьера.

Как видим, Локьер дал понять, что вариант с завершением его карьеры возможен.