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​«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с защитником

31 Декабря 2023 • 17:22 Комментировать

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин находится на радаре «Тоттенхэма». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб уже согласовал с румыном условия досрочного контракта.

Теперь «Тоттенхэм» пытается договориться о трансфере с «Дженоа», переговорный процесс продолжается. Итальянский клуб хочет выручить за Дрэгушина 30 миллионов евро, в то время как «шпоры» рассчитывают потратить не больше 25.

В начале февраля Раду Дрэгушин отпразднует свой 22-й день рождения. В нынешнем сезоне защитник провёл 21 матч, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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