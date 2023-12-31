​«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с защитником

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин находится на радаре «Тоттенхэма». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб уже согласовал с румыном условия досрочного контракта.

Теперь «Тоттенхэм» пытается договориться о трансфере с «Дженоа», переговорный процесс продолжается. Итальянский клуб хочет выручить за Дрэгушина 30 миллионов евро, в то время как «шпоры» рассчитывают потратить не больше 25.

В начале февраля Раду Дрэгушин отпразднует свой 22-й день рождения. В нынешнем сезоне защитник провёл 21 матч, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.