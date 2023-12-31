​Ираола: «Мы должны прибавить, чтобы соперничать с «Тоттенхэмом»

В Англии начались матчи двадцатого тура, стартовал второй круг, и «Борнмуту» сегодня предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Накануне игры испанский наставник «вишен» Андони Ираола призвал своих подопечных прибавить, дабы быть на уровне в матче против такого соперника.

- Хорошо, когда радуют результаты, но нам надо прибавить, чтобы быть на уровне «шпор». У них очень мощное нападение, чтобы сдержать его, нужно приложить максимум усилий, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.

Сейчас «Борнмут» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.