​Постекоглу: «Это Премьер-лига – здесь в каждой игре можно оступиться»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий перед матчем против «Борнмута».

«Мы начали добиваться прогресса, и будет хорошо, если мы продолжим. Мы переживаем трудный период, но в целом наши выступления были сильными.

«Борнмут»? Они хорошо выступают какое-то время. Мы знаем, что это будет непросто. Но это Премьер-лига – здесь в каждой игре можно оступиться. Нам придётся быть на высоте, чтобы добиться результата в этом матче», - сказал Постекоглу Sky Sports.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.