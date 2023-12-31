​Артета: «Я полностью доверяю своим игрокам»

В английском чемпионате начался второй круг, в матче двадцатого тура лондонскому «Арсеналу» предстоит сыграть с земляками из «Фулхэма». Несмотря на неудачу в предыдущем матче с «Вест Хэмом», когда «канониры» пропустили два безответных мяча, сейчас испанский наставник клуба Микель Артета верит в своих игроков:

- Я полностью доверяю своим игрокам. Мы создаем много опасных ситуаций. Голы обязательно придут. Надеюсь, уже сегодня, - цитирует слова Артеты Sky Sports.

Сейчас лондонский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата, вслед за «Ливерпулем».