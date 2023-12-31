Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета: «Я полностью доверяю своим игрокам»

31 Декабря 2023 • 16:55 Комментировать

В английском чемпионате начался второй круг, в матче двадцатого тура лондонскому «Арсеналу» предстоит сыграть с земляками из «Фулхэма». Несмотря на неудачу в предыдущем матче с «Вест Хэмом», когда «канониры» пропустили два безответных мяча, сейчас испанский наставник клуба Микель Артета верит в своих игроков:

- Я полностью доверяю своим игрокам. Мы создаем много опасных ситуаций. Голы обязательно придут. Надеюсь, уже сегодня, - цитирует слова Артеты Sky Sports.

Сейчас лондонский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата, вслед за «Ливерпулем».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«МЮ» неважно сыграл против «Ноттингем Форест» и потерпел 14-е поражение в сезоне 8
Футболисты, которых не стало в 2023 году 7
​Артур переходит в «Зенит» - раскрыт игровой номер бразильца в России 6
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 6
Роналду лучше Месси - рейтинг звёзд спорта 4
Футбол онлайн
50 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
1
0
1.53 4.60 5.60
Видео
Перерыв
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
1
1
5.60 4.60 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
17:29 · Англия. Премьер-лига
Локьер дал понять, что может завершить карьеру после остановки сердца
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с защитником
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы должны прибавить, чтобы соперничать с «Тоттенхэмом»
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Это Премьер-лига – здесь в каждой игре можно оступиться»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Я полностью доверяю своим игрокам»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:10 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объяснил отсутствие Зинченко в заявке
16:05 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон и Сон – в основе «Тоттенхэма» на игру против «Борнмута»
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на дерби против «Фулхэма»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Артета продолжает настаивать на трансфере Тони в «Арсенал»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва объяснил свою злость после победы
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов отпустить Томиясу в аренду зимой
12:21 · Англия. Премьер-лига
Каррагер шокирован решением «Челси» продать Галлахера
Все новости
Рекомендуем