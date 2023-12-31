Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ришарлисон и Сон – в основе «Тоттенхэма» на игру против «Борнмута»

31 Декабря 2023 • 16:05 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Борнмут
1 1.80 X 4.40 2 3.90
1-й тайм

В последний день 2023 календарного года «Тоттенхэм» будет принимать «Борнмут». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Сарр, Бентанкур, Ло Чельсо, Джонсон, Сон, Ришарлисон.

Матч Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом» начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм

Новости по матчу

Сегодня, 31 Декабря
16:30
«Тоттенхэм» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:05
​Ришарлисон и Сон – в основе «Тоттенхэма» на игру против «Борнмута»
11:46
Льорис попрощается с болельщиками «Тоттенхэма» в перерыве матча с «Борнмутом»
11:32
«Челси» поспорит с «Тоттенхэмом» за Тодибо
02:02
Тоттенхэм - Борнмут: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Декабря
22:23
«Лос-Анджелес» объявил о подписании Льориса
20:58
«Челси» и «Тоттенхэм» не обсуждают трансфер Галлахера
14:24
«Дженоа» хочет выручить за Дрэгушина 30 миллионов евро
12:58
«Тоттенхэм» старается заключить сделку по трансферу Галлахера
10:53
Бесплатный прогноз и ставка на матч Тоттенхэм — Борнмут АПЛ — 31 декабря 2023
01:36
«Тоттенхэм» ведёт переговоры по двум защитникам – трансфер запланирован на ближайшее время
00:15
Постекоглу определился с трансферными целями «Тоттенхэма» на январь
29 Декабря
23:27
Гирасси готов покинуть «Штутгарт» в январе – интерес проявляют три топ-клуба 1
22:12
«Тоттенхэм» считает Галлахера идеальным вариантом для усиления полузащиты, но есть проблема
19:13
Трансфер Льориса в «Лос-Анджелес» полностью согласован
18:10
«Тоттенхэм» лишился полузащитника из-за Кубка Африки
28 Декабря
11:52
Защитник «Ливерпуля» находится на радаре у «Тоттенхэма»
27 Декабря
22:37
«Милан» и «Наполи» претендуют на полузащитника «Борнмута»
26 Декабря
13:59
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Тоттенхэма»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БОРНМУТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
48 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
1
0
1.53 4.60 5.60
Видео
48 мин
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
1
1
5.60 4.60 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
17:29 · Англия. Премьер-лига
Локьер дал понять, что может завершить карьеру после остановки сердца
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с защитником
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы должны прибавить, чтобы соперничать с «Тоттенхэмом»
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Это Премьер-лига – здесь в каждой игре можно оступиться»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Я полностью доверяю своим игрокам»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:10 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объяснил отсутствие Зинченко в заявке
16:05 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон и Сон – в основе «Тоттенхэма» на игру против «Борнмута»
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на дерби против «Фулхэма»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Артета продолжает настаивать на трансфере Тони в «Арсенал»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва объяснил свою злость после победы
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов отпустить Томиясу в аренду зимой
12:21 · Англия. Премьер-лига
Каррагер шокирован решением «Челси» продать Галлахера
Все новости
Рекомендуем