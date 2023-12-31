​Ришарлисон и Сон – в основе «Тоттенхэма» на игру против «Борнмута»

В последний день 2023 календарного года «Тоттенхэм» будет принимать «Борнмут». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Сарр, Бентанкур, Ло Чельсо, Джонсон, Сон, Ришарлисон.

Матч Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом» начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.