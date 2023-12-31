Тьяго Силва объяснил свою злость после победы

Защитник «Челси» Тьяго Силва был зол после финального свистка в матче с «Лутон Таун», хотя его команда выиграла со счётом 3:2. Бразильский футболист объяснил свои эмоции посредством публикации в социальных сетях.

«Каждый профессиональный спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что может добиться большего. В лиге с высокой конкуренцией именно детали приносят три очка. Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество, извините», - написал Силва.

Напомним, что в канун Рождества по западному стилю «Челси» потерпел поражение в гостях у «Вулверхэмптона» (1:2).