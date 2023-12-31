Каррагер шокирован решением «Челси» продать Галлахера

Экс-игрок национальной сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в «Тоттенхэм».

«Конор наряду с Палмером является лучшим игроком команды в текущем сезоне. Эта ситуация демонстрирует, какой беспорядок устроило новое руководство. Они готовы отдавать своих лучших воспитанников, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей», - передает слова Каррагера таблоид The Mirror.

Ранее в прессе появилась новость, что «пенсионеры» могут продать Галлахера за 40-50 миллионов евро.