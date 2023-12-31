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«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона

31 Декабря 2023 • 11:58 Комментировать

Сегодня, 31 декабря, бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отмечает день рождения. Специалисту исполнилось 82 года. Пресс-служба «красных дьяволов» поздравила легенду клуба с праздником.

«Каждый из нас любит Алекса Фергюсона. С днем рождения, сэр Алекс», - гласит сообщение пресс-службы манкунианцев.

Фергюсон занимал пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландского специалиста манкунианцы 13 раз выигрывали чемпионский титул в Англии, пять раз брали кубок страны и дважды становились триумфаторами Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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