«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона

Сегодня, 31 декабря, бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отмечает день рождения. Специалисту исполнилось 82 года. Пресс-служба «красных дьяволов» поздравила легенду клуба с праздником.

«Каждый из нас любит Алекса Фергюсона. С днем рождения, сэр Алекс», - гласит сообщение пресс-службы манкунианцев.

Фергюсон занимал пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландского специалиста манкунианцы 13 раз выигрывали чемпионский титул в Англии, пять раз брали кубок страны и дважды становились триумфаторами Лиги чемпионов.