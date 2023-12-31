Льорис попрощается с болельщиками «Тоттенхэма» в перерыве матча с «Борнмутом»

Вратарь Уго Льорис сегодня попрощается с болельщиками лондонского «Тоттенхэма». Напомним, спустя 11,5 лет нахождения в стане «шпор», французский ветеран покидает команду ради перехода в «Лос-Анджелес».

Официальный сайт «Тоттенхэма» объявил о том, что в перерыве сегодняшнего матча с «Борнмутом» Льорис выйдет на поле для того, чтобы попрощаться с болельщиками. После этого матча Уго отправится в «Лос-Анджелес», с которым ранее подписал контракт.

Льорис за всё время пребывания в «Тоттенхэме» не выиграл ни одного трофея. Зато за свою карьеру 37-летний француз выиграл чемпионат мира со своей сборной в качестве капитана.

В этом сезоне Льорис проиграл конкуренцию Гильермо Викарио, из-за чего не провёл ни одного матча в АПЛ.