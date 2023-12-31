Игрок «Манчестер Юнайтед» может уехать в Испанию

Полузащитник Ханнибал Межбри, который является игроком «Манчестер Юнайтед», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура, в подписании хавбека заинтересована «Севилья».

В нынешнем сезоне Межбри принял участие в девяти встречах за манкунианцев, записав на свой счет один забитый мяч.

20-летний полузащитник выступает за «красных дьяволов» с лета 2022 года. Срок действующего контракта игрока с клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Рыночная стоимость Ханнибала оценивается в 12 миллионов евро.