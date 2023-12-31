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Месси занял второе место в рейтинге лучших плеймейкеров

31 Декабря 2023 • 11:23 Комментировать (2)

Эксперты международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) сформировали рейтинг лучших плеймейкеров по итогам уходящего года. Первое место в списке занял полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

На второй позиции находится аргентинец Лионель Месси, выступающий в МЛС за «Интер Майами». Третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

В десятку лучших плеймейкеров мира также попали: Джуд Беллингем («Реал»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Педри («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал») и Бруну Фернандеш («МЮ»).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Бернарду Силва Кевин де Брёйне ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
31 Декабря 2023 в 11:49
Как не первое??? Непорядок. Алекс ваш выход, а ну фас!!
Booker
31 Декабря 2023 в 11:41
Не смешите........
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