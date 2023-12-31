Месси занял второе место в рейтинге лучших плеймейкеров

Эксперты международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) сформировали рейтинг лучших плеймейкеров по итогам уходящего года. Первое место в списке занял полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

На второй позиции находится аргентинец Лионель Месси, выступающий в МЛС за «Интер Майами». Третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

В десятку лучших плеймейкеров мира также попали: Джуд Беллингем («Реал»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Педри («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал») и Бруну Фернандеш («МЮ»).