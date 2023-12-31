Мор сделал прогноз на матч «Фулхэм» - «Арсенал»

Футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче между лондонскими «Фулхэмом» и «Арсеналом» в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги.

«У «Фулхэма» нет никаких шансов: «Арсенал» с первых минут бросится в атаку и разорвет соперника», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 31 декабря, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В преддверии этого матча «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Фулхэм» находится на 14-й строчке.