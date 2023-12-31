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Мор сделал прогноз на матч «Фулхэм» - «Арсенал»

31 Декабря 2023 • 10:04 Комментировать (2)

Футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче между лондонскими «Фулхэмом» и «Арсеналом» в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги.

«У «Фулхэма» нет никаких шансов: «Арсенал» с первых минут бросится в атаку и разорвет соперника», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 31 декабря, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В преддверии этого матча «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Фулхэм» находится на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Эдуард Мор ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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redwhite1959
31 Декабря 2023 в 11:10
"Вест Хэм" показал как надо играть против "Арсенала" - максимальная плотность на линии своей штрафной и быстрые контратаки. После матча с командой Мойеса и Артета и Эдегор признали, что в штрафной соперника их команда действует не лучшим образом. А потому "Фулхэму" по силам построить игру таким же образом, каким это сделали игроки "Вест Хэма".
LMI
31 Декабря 2023 в 10:34
Вполне вероятна ничья. Арсенал конечно же рванет. Но потом успокоится и вполне может пропустить. А отыграться уже не сможет.
Такой вариант вполне реалистичен. Это Арсенал. Провальный период тут как восход солнца - неизбежен
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