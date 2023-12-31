Родри ответил, заслуженно ли Месси получил «Золотой мяч»

Хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес прокомментировал свое пятое место в голосовании за «Золотой мяч».

«Я испытал чувство гордости. Находиться в топ-5 лучших – это достойно похвалы. Я был первым среди смертных. Нынешний уровень футбола очень высок.

Месси? Он стал чемпионом мира и заслужил эту награду. Но не стоит забывать о Мбаппе и Холанне, которые забивают по 40-50 мячей в год», - передает слова полузащитника AS.

Обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз стал Лионель Месси. Холанн занял второе место, а Мбаппе – третье. На четвертой строчке расположился Кевин де Брёйне.