Родри: «Гол в финале Лиги чемпионов изменил мою жизнь»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес вспомнил о своем голе в финальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера». Встреча завершилась минимальной победой «горожан» со счетом 1:0.

«Этот гол изменил мою жизнь. Он отправил меня в место, где находятся избранные. В один момент я стал частью истории. Некоторые голы определяют карьеру футболиста. Это произошло со мной, чувствую себя очень счастливым», - передает слова полузащитника AS.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел 16 поединков. Он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.