Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы»

Рулевой бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о победе над «Бёрнли» (3:2) в матче 20-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы рады, ведь после двух неудач было важно отреагировать так, как мы это сделали. Команда чувствовала себя очень комфортно при своих болельщиках. Футболисты сыграли так, как я хотел. Трибуны нам очень помогли заработать три очка», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

После этого матча «Астон Вилла» с 42 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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