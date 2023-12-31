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Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы»

31 Декабря 2023 • 09:36 Комментировать

Рулевой бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о победе над «Бёрнли» (3:2) в матче 20-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы рады, ведь после двух неудач было важно отреагировать так, как мы это сделали. Команда чувствовала себя очень комфортно при своих болельщиках. Футболисты сыграли так, как я хотел. Трибуны нам очень помогли заработать три очка», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

После этого матча «Астон Вилла» с 42 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Назван лучший тренер первой части сезона - это не Гвардиола и Анчелотти

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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