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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на форварда из АПЛ

31 Декабря 2023 • 09:29 Комментировать

Форвард Жуан Педро, правами на которого владеет «Брайтон», попал в сферу интересов двух топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно источнику, интерес к 22-летнему игроку проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Оба клуба хотят заполучить Педро в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Жуан принял участие в 26 поединках. Нападающий записал на свой счет 13 забитых мячей и две голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт с «чайками» рассчитан до середины 2028 года.

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Ливерпуль Арсенал Лондон Брайтон Жуан Педро трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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