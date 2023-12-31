Гирасси может перейти в лондонский клуб

Форвард немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси может оказаться в Английской премьер-лиге, об этом рапортует Football Insider.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере гвинейского нападающего проявляет лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» намерены составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в споре за игрока.

Серу защищает цвета «Штутгарта» с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 поединках, отметившись 18 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.