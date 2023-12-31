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​Саттон: «Манчестер Юнайтед» - самая скучная команда чемпионата»

31 Декабря 2023 • 05:29 Комментировать

Бывшая звезда английского футбола Крис Саттон не впечатлен последними выступлениями «Манчестер Юнайтед», в субботу команда проиграла очередной матч, на сей раз против «Ноттингем Форест». Саттон считает команду нидерландского специалиста Эрика тен Хага, которого чуть раньше он призвал к ответу за последние неудачи, самой скучной в чемпионате.

- Кто-то спросил меня, можно ли назвать «Манчестер Юнайтед» самой скучной командой чемпионата? И я ответил да, с этим сложно поспорить, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате  Англии. 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Крис Саттон
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