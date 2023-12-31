​Саттон: «Тен Хагу пора взять на себя ответственность»

«Манчестер Юнайтед» потерпел очередное поражение, «дьяволов» обидел скромный «Ноттингем Форест». Бывшая звезда английского футбола Крис Саттон, побеждавший в АПЛ в составе «Блэкберна», считает, что нидерландскому наставнику «Манчеестер Юнайтед» Эрику тен Хагу пора взять на себя ответственность:

- Приходит время, когда ему пора ответить. Он потратил более 400 миллионов фунтов стерлингов, - цитирует слова игрока BBC Sport.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, ранее он тренировал амстердамский «Аякс». Сейчас манкунианцы занимают лишь седьмое место в чемпионате.