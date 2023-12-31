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Ромеу: «Гвардиола – гений»

31 Декабря 2023 • 03:32 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу рассказал, что думает о Хосепе Гвардиоле.

Испанский хавбек успел поработать с нынешним рулевым «Манчестер Сити» на старте карьеры в «Барселоне».

«Пеп – гений. Он способен очень быстро замечать уязвимости соперников и предлагать решения своим игрокам. Его отличительная черта – умение по-настоящему продуктивно проводить разговор с командой в перерыве. Благодаря двум-трём деталям он может изменить динамику происходящего», – передаёт Barca Universal комментарии Ромеу, вернувшегося в «Барселону» минувшим летом.

Напомним, что Хосеп Гвардиола возглавлял первую команду «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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