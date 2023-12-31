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​Нуну Эшпириту Сантуш: «Празднуем, заслужили»

31 Декабря 2023 • 03:25 Комментировать

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата успеха добился «Ноттингем Форест» - команда, недавно сменившая наставника, обыграла «Манчестер Юнайтед». Нуну Эшпириту Сантуш, новый наставник «лесников», прокомментировал итоги матча.

- Мы празднуем. Наслаждаемся заслуженным моментом. Я думаю, что мы хорошо сыграли. Хорошо начали, хорошо защищались, хорошо контролировали матч. Классный первый гол. Теперь надо готовиться к кубку. Некогда расслабляться, - цитирует слова португальского наставника Sky Sports.

В следующем туре «Ноттингем Форесту» предстоит сыграть с «Брентфордом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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