​Нуну Эшпириту Сантуш: «Празднуем, заслужили»

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата успеха добился «Ноттингем Форест» - команда, недавно сменившая наставника, обыграла «Манчестер Юнайтед». Нуну Эшпириту Сантуш, новый наставник «лесников», прокомментировал итоги матча.

- Мы празднуем. Наслаждаемся заслуженным моментом. Я думаю, что мы хорошо сыграли. Хорошо начали, хорошо защищались, хорошо контролировали матч. Классный первый гол. Теперь надо готовиться к кубку. Некогда расслабляться, - цитирует слова португальского наставника Sky Sports.

В следующем туре «Ноттингем Форесту» предстоит сыграть с «Брентфордом».