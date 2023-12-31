«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт ветерану Эвансу

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс может остаться в клубе на следующий сезон.

Североирландец вернулся в «Юнайтед» в июле 2023 года для решения кадровых проблем в обороне, но в итоге стал не просто прикрытием – Эрик тен Хаг регулярно доверяет ветерану место в стартовом составе. Действующий контракт Эванса истекает летом 2024 года, но клуб готов предложить игроку новый однолетний договор, сообщает Daily Star. В продолжении сотрудничества с опытным центрбеком заинтересован лично рулевой команды.

Джонни Эванс принял участие в 15 матчах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. 3 января футболисту исполнится 36 лет.