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«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт ветерану Эвансу

31 Декабря 2023 • 02:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс может остаться в клубе на следующий сезон.

Североирландец вернулся в «Юнайтед» в июле 2023 года для решения кадровых проблем в обороне, но в итоге стал не просто прикрытием – Эрик тен Хаг регулярно доверяет ветерану место в стартовом составе. Действующий контракт Эванса истекает летом 2024 года, но клуб готов предложить игроку новый однолетний договор, сообщает Daily Star. В продолжении сотрудничества с опытным центрбеком заинтересован лично рулевой команды.

Джонни Эванс принял участие в 15 матчах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. 3 января футболисту исполнится 36 лет.

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Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Эрик тен Хаг ещё теги

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