«Барселона» ищет способ оформить полноценный трансфер крайнего защитника Жоау Канселу.

Португалец арендован у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона. Каталонский гранд хотел бы выкупить 29-летнего футболиста после завершения кампании, однако сделать это будет непросто из-за финансовых трудностей. По сведениям Fichajes, «Барселона» может предложить «горожанам» обменять Канселу на левого защитника Алехандро Бальде. Ранее слухи связывали 20-летнего испанца с интересом английских топ-клубов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Канселу в 40 млн евро, а Алехандро Бальде – в 50 млн.