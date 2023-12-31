​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мы боремся»

Девятнадцатый тур английского чемпионата вновь стал неудачным для недавно сменившего тренера «Шеффилд Юнайтед» - команда проиграла на выезде «Манчестер Сити», пропустив два мяча. Тем не менее, новый тренер клуба Крис Уайлдер считает, что его футболисты проявили бойцовый характер:

- Даже более сильным командам тяжело против «Манчестер Сити». Мы старались сыграть прагматично, как и все другие команды на «Этихаде», пользуясь теми полу-моментами, которые у нас могли возникнуть. Мы боремся, мы хотим быть конкурентоспособными и сокращать отставание, - цитирует слова Уайлдера BBC Sport.

В настоящий момент «Шеффилд Юнайтед» идет последним в турнирной таблице.