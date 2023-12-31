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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два игрока «Ливерпуля» лидируют в АПЛ по созданным явным голевым моментам

31 Декабря 2023 • 01:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
1 1.45 X 4.80 2 6.70
01.01 23:00

Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд чаще всех в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги создают явные голевые моменты.

Египетский нападающий занимает первую строчку в рейтинге – у него 14 созданных «больших» шансов в АПЛ-2023/24. Крайний защитник Трент, тяготеющий к центру поля, создал 12 таких моментов. Третью строчку делят между собой Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Ньюкасл») и Букайо Сака («Арсенал») – по 10. 

Примечательно, что список лучших ассистентов Премьер-лиги возглавляет Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (8), которого нет в числе лидеров по созданным явным голевым возможностям. Мохамед Салах, Киран Триппьер и Педру Нету записали себе в актив семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Киран Триппьер Трент Александер-Арнольд Букайо Сака Сон Хын Мин ещё теги

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