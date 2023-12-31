Эриксен – о поражении: «Манчестер Юнайтед» нужно слишком много моментов, чтобы забить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мыслями о поражении команды.

«Красные дьяволы» не сумели набрать очков в выездной встрече с «Ноттингем Форест», уступив со счётом 1:2.

«В этом сезоне мы сделали один шаг вперёд и два шага назад. Очень обидно снова проиграть, ведь мы рассчитывали на победу.

Мы старались изо всех сил, но иногда не хватает удачи, правильных решений в чужой трети, надёжности в защите и других деталей.

У нас были свои моменты. Соперники создали меньше, но лучше реализовали шансы. Нам нужно слишком много подходов, чтобы забить, и это усложняет ситуацию. Я верю, что всё наладится», – цитирует BBC Эриксена.