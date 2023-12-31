Компани: «Горжусь своими игроками»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Бернли» проиграл «Астон Вилле», но сделал это достойно - так считает наставник клуба Венсан Компани. Он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Очень горжусь командой. Впрочем, как всегда. Фрустрация связана с другим, потому что после такого выступления хочется что-то получить от матча. Мы научились лучше управлять играми, лучше чувствовать моменты, лучше разбираться в чужой штрафной. Потому забили два гола сегодня. Надо развивать эти успехи, - цитирует слова Компани BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Бернли» предстоит сразиться с «Лутон Тауном».