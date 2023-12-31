​Гиббс-Уайт: «Игроки верят в Нуну»

В английском «Ноттингем Форест» сменился тренер, клуб возглавил Нуну Эшпириту Сантуш, и в девятнадцатом туре английского чемпионата клуб обыграл «Манчестер Юнайтед». Успех прокомментировал полузащитник «лесников» Морган Гиббс-Уайт.

- Мы старались избегать контратак соперника, потому что «Манчестер Юнайтед» хорош в этом. Думаю, что мы заслужили победу, в перерыве тренер попросил нас быть агрессивнее и без мяча, и мы сделали это. Думаю, что это один из матчей, которые пишут историю клуба. Особенно сейчас, когда появился тренер, которому игроки доверяют, - цитирует слова полузащитника «Ноттингем Форест» BBC Sport.