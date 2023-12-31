Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о главных причинах неудач команды.

В субботу «красные дьяволы» уступили «Ноттингем Форест» (1:2) – данное поражение стало для «Юнайтед» девятым после двадцати туров текущего розыгрыша Премьер-лиги (худший результат за последние 34 года).

«Главная проблема? Травмы. Есть и другие трудности, но более всего нас ограничивают именно травмы. В январе в строй вернутся многие игроки, поэтому наш уровень может стать выше», – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports после матча.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую позицию в таблице АПЛ. Ранее, напомним, команда завершила выступление в еврокубках, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.