Льорис попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

Опытный голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис уходит в МЛС, он официально стал игроком «Лос Анджелеса». Француз напоследок попрощался с болельщиками «шпор».

«Просто хочу поблагодарить вас за то, что с самого первого дня вы меня поддерживали. На протяжении многих лет быть капитаном этого клуба было для меня огромной привилегией. Глава заканчивается, но на протяжении всей оставшейся жизни вы у меня всегда будете в сердце. Благодарю вас за все воспоминания, что мы пережили вместе и за все эмоции, через которые прошли», - цитирует голкипера пресс-служба «Тоттенхэма».

Льорис перебрался в «Тоттенхэм» в 2012 году из «Лиона», но, увы, не выиграл с лондонцами ни одного трофея.

«Лос-Анджелес» объявил о подписании Льориса