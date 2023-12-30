«Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Ноттингем Форест» 29 лет

Вечером субботы «Ноттингем Форест» огорчил болельщиков «Манчестер Юнайтед». «Лесники» забили в ворота манкунианцев дважды, а гости сподобились лишь на один гол.

В последний раз «МЮ» проигрывал этому клубу ещё в далёком 1994 году, чуть более 29 лет назад, 17 декабря, но не в гостях, а дома, со счётом 1:2. Чтобы понять, как давно это было, на поле за «Манчестер Юнайтед» в той игре выходили Рой Кин, Эрик Кантона и Райан Гиггз.

С той даты до 30 декабря 2023 года между клубами прошло 12 встреч, в которых «МЮ» ни разу не проиграл «лесникам».

Отметим, что минувшее поражение стало для манкунианцев четвёртым в шести последних официальных матчах.