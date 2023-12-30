«Манчестер Юнайтед» впервые за 34 года проиграл 9 из 20 первых матчей в чемпионате

«Ноттингем Форест» нанёс «Манчестер Юнайтед» девятое поражение в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Последний для обеих команд матч в 2023 году завершился победой «лесников» со счётом 2:1. «Красные дьяволы» проиграли девять из двадцати матчей в АПЛ-2023/24 – худший для клуба результат с 1989 года (те же девять поражений после двадцати туров), отмечает Opta.

Примечательно также, что коллектив Эрика тен Хага уже проиграл столько же поединков чемпионата, сколько и за весь прошлый сезон.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 набранным очком.