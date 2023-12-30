Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал очередную неудачу своей команды.

«Красные дьяволы» проиграли со счётом 1:2 в выездном матче против «Ноттингем Форест». В составе хозяев поля отличились Николас Домингес и Морган Гиббс-Уайт, забившие на 64-й и 82-й минутах, автором единственного гола «Юнайтед» стал Маркус Рэшфорд (78-я минута).

«В первом тайме наша игра была в порядке, но, думаю, мы должны были создать больше голевых моментов.

После перерыва мы пропустили первыми, но смогли отыграться, и, думаю, мы вполне могли забить второй, но вместо этого пропустили. У нас были шансы, но этого оказалось недостаточно», – цитирует BBC тен Хага.