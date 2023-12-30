Невилл: «Манчестер Юнайтед» снова ужасен»

Бывший английский футболист Гари Невилл поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ноттингем Форест».

«Красные дьяволы» потерпели поражение в поединке 20-го тура Премьер-лиги – 1:2.

«Манчестер Юнайтед» вернулся к тому состоянию, в котором и был, – команда снова ужасна. Игроки уходят с поля побеждёнными, болельщики вновь разочарованы. Стоит отдать должное «Ноттингем Форест», который сегодня был просто великолепен», – высказался экс-защитник «Манчестер Юнайтед», обсуждая матч на Sky Sports.

Напомним, перед началом встречи Гари Невилл говорил, что волевую победу «Юнайтед» над «Астон Виллой» (3:2) в прошлом туре не следует расценивать как переломный момент.