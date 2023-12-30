Реднапп: «Манчестер Юнайтед» выглядит так, будто игроков заставляют выходить на поле»

Бывший футболист сборной Англии Джейми Реднапп раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Коллектив Эрика тен Хага завершил 2023 год поражением от «Ноттингем Форест» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» крайне непоследователен, на эту команду просто неприятно смотреть. У игроков не видно никакого желания, и они выглядят так, будто их заставляют выходить на поле. Никаких амбиций», – заявил телеэксперт Sky Sports после матча.

С 31 набранным очком после 20 туров «красные дьяволы» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, однако «Брайтон» (30 очков) и «Ньюкасл» (29) провели на одну игру меньше.