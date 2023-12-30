«Манчестер Юнайтед» проиграл 21 матч в 2023 году – хуже было только трижды в истории

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в поединке Премьер-лиги (1:2).

«Лесники» повели в счёте на 64-й минуте, на что у гостей нашёлся ответ в виде гола Маркуса Рэшфорда на 78-й. Спустя всего четыре минуты «красные дьяволы» пропустили вновь, а спастись от поражения уже не смогли. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завершает 2023 год с 21 проигранным матчем во всех турнирах. По сведениям Opta, это четвёртый худший показатель за всю историю клуба после 1930 года (28 поражений), 1972 (25) и 1921 (24).

На данный момент команда Эрика тен Хага занимает седьмую строчку в АПЛ с 31 набранным очком в 20 матчах.