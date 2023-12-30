«МЮ» неважно сыграл против «Ноттингем Форест» и потерпел 14-е поражение в сезоне

«МЮ» провёл первый матч второго круга чемпионата Англии, и снова команда Эрика тен Хага удивила нестабильной игрой. «Красные дьяволы» гостили у «Ноттингем Форест», и первый час противостояния получился вовсе без моментов. Диогу Далот создал первый момент, стрельнув в правую штангу от радиуса штрафной. А соперник ответил голевой атакой, Гонсало Монтьель справа доставил мяч под удар Николасу Домингесу, который в два касания отправил круглого в сетку. Алехандро Гарначо в подкате отобрал мяч после плохой передачи от голкипера соперника и создал момент для Маркуса Рэшфорда, который не промахнулся - 1:1. Кристиан Эриксен тут же мог перевернуть игру, но голкипер справился с его ударом. Контратака в ответ, Энтони Эланга с правого фланга отдал под удар, и Морган Гиббс-Уайт обводящим ударом забил второй - 2:1.

«МЮ» терпит девятое поражение в Премьер-лиге (14-е в сезоне в целом) и идет на седьмом месте, «лесники» уже 15-е.