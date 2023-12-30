Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».

Контракт 37-летнего француза рассчитан до конца 2024 года, а также включает в себя опции последующего продления до 2025 и 2026 года, докладывает пресс-служба клуба МЛС.

Уго Льорис выступал за «Тоттенхэм» на протяжении 11 с половиной лет. В нынешнем сезоне он не провёл за «шпор» ни одного матча, а в общей сложности отыграл 444 поединка в цветах лондонцев во всех турнирах.

«Лос-Анджелес» завершил регулярный сезон МЛС на третьем месте в Западной конференции, а в плей-офф добрался до финала, где уступил «Коламбусу» со счётом 1:2.