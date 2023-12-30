Рэшфорд забил свой третий гол в сезоне АПЛ

Вечером субботы «Ноттингем Форест» принимает дома «Манчестер Юнайтед». «Лесники» первыми открыли счёт матча во втором тайме, однако пропустили в ответ. Отличился Маркус Рэшфорд, который в этом сезоне забивает крайне мало.

Так, это лишь третий гол Маркуса в сезоне Премьер-лиги. Первый он оформил в ворота «Арсенала» 3 сентября (1:3), а второй – в ворота «Эвертона» 26 ноября (3:0).

Для примера, в прошлом сезоне Маркус настрелял 17 голов в ворота соперников манкунианцев по Премьер-лиге за 35 выходов на футбольное поле. В этом году он сыграл пока что в 18 встречах, что более половины от прошлогоднего показателя.

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