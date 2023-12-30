Антони не может забить в АПЛ уже 1417 минут

Безголевая серия вингера «Манчестер Юнайтед» Антони продолжается.

Бразилец вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в сегодняшнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», а на 54-й минуте был заменён, в очередной раз не отметившись результативными действиями. По данным Squawka, Антони не может забить в поединках чемпионата Англии уже на протяжении 1417 игровых минут. За это время 23-летний футболист нанёс 48 ударов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Антони провёл 16 матчей, ни разу не забив и не ассистировав. Прошлую кампанию экс-игрок «Аякса» завершил с показателем в четыре гола и два результативных паса в 25 поединках английского чемпионата.