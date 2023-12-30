«Манчестер Сити» – лидер АПЛ по забитым голам и набранным очкам в 2023 году

«Манчестер Сити» чаще всех поражал ворота соперников в Английской премьер-лиге в 2023 году.

В субботу «горожане» обыграли на своём поле «Шеффилд Юнайтед» благодаря голам Родри и Хулиана Альвареса. Как отмечает Squawka, команда Хосепа Гвардиолы завершила календарный год с показателем в 95 забитых мячей в АПЛ – лучший результат в чемпионате. Также «Манчестер Сити» стал лучшим по итогам года по суммарному количеству набранных очков (93) и количеству побед (29).

Напомним, что в течение 2023 года «Манчестер Сити» удалось выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.