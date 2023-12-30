Невилл сравнил Антони с Марезом

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре вингера Антони.

Бразилец, приобретённый летом 2022 года из «Аякса» за 95 млн евро, пока не оправдывает ожиданий. В матчах текущей кампании футболист ни разу не отметился результативным действием.

«Антони должен создать модель своей игры, чтобы его товарищи по команде понимали, чего от него ждать. Ему следует действовать последовательнее. Думаю, он может стать игроком типажа Рияда Мареза», – приводит Football Talk слова Невилла.

В эти минуты проходит матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». Следить за ходом встречи можно на сайте LiveResult.ru.