​Фанаты «Манчестер Сити» поиздевались над игроком «Манчестер Юнайтед»

В субботу «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков победой над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0. Как мы уже сообщали, по ходу игры на футбольное поле «Этихад Стэдиум» выбежала мышь.

Фанаты «Манчестер Сити» не упустили возможности подшутить над лидером принципиальных соперников из «Манчестер Юнайтед» - над Бруну Фернандешем.

«Кто пригласил Бруну на «Этихад?» - написал один из фанатов «горожан» в социальной сети.

«Что там делает Бруну?» - поддержал мысль другой болельщик.

И таких комментариев под публикацией с мышью можно увидеть немало.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.