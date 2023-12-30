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​Фанаты «Манчестер Сити» поиздевались над игроком «Манчестер Юнайтед»

30 Декабря 2023 • 21:33 Комментировать

В субботу «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков победой над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0. Как мы уже сообщали, по ходу игры на футбольное поле «Этихад Стэдиум» выбежала мышь.

Фанаты «Манчестер Сити» не упустили возможности подшутить над лидером принципиальных соперников из «Манчестер Юнайтед» - над Бруну Фернандешем. 

«Кто пригласил Бруну на «Этихад?» - написал один из фанатов «горожан» в социальной сети.

«Что там делает Бруну?» - поддержал мысль другой болельщик.

И таких комментариев под публикацией с мышью можно увидеть немало.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш ещё теги
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