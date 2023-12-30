Игроки «Манчестер Юнайтед» пробили лишь раз за тайм игры с «Ноттингем Форест»

Вечером субботы в Англии «Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Юнайтед». Первый тайм гости из Манчестера провели с удручающей для себя статистикой, нанеся всего лишь один удар по воротам «лесников».

Более того, как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», до 25-й минуты матча «красные дьяволы» с Алехандро Гарначо и Антони в атаке вообще ударов по воротам Мэтта Тёрнера не наносили.

Напомним, что в прошлом туре «МЮ» внезапно обыграл «Астон Виллу» дома, уступая счёте по ходу матча. Следить за вторым таймом игры команд можно в текстовой трансляции нашего портала. Счёт пока не открыт.