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​В матче «Манчестер Сити» на поле выбежала мышь

30 Декабря 2023 • 21:24 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Шеффилд Юнайтед

В субботу «Манчестер Сити» проводил домашний матч девятнадцатого тура Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала победу со счётом 2:0, авторами голов стали Родри и Хулиан Альварес.

Любопытно, что по ходу матча на поле «Этихад Стэдиум» выбежала мышь. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях. К счастью, животное никак не повлияло на развитие событий.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Ливерпуля» и «Астон Виллы» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два зачётных балла.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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