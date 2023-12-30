​В матче «Манчестер Сити» на поле выбежала мышь

В субботу «Манчестер Сити» проводил домашний матч девятнадцатого тура Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала победу со счётом 2:0, авторами голов стали Родри и Хулиан Альварес.

Любопытно, что по ходу матча на поле «Этихад Стэдиум» выбежала мышь. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях. К счастью, животное никак не повлияло на развитие событий.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Ливерпуля» и «Астон Виллы» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два зачётных балла.