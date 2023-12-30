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​Гвардиола: «Сложно использовать навесы без Холанна»

30 Декабря 2023 • 21:16 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Шеффилд Юнайтед

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) высказался об игре без Эрлинга Холанна.

«Нелегко атаковать такую глубокую оборону. Она компактна, и нам приходилось делать навесы, но без Холанна это сложно. Нам нужно было искать маленькие пространства. Они двигались очень хорошо.

Мы провели солидную игру. Второй тайм получился лучше, чем первый. Мы хотели встретить Новый год с хорошим результатом», - сказал Гвардиола в программе BBC Match of the Day.

Следующим соперником «Манчестер Сити» будет «Хаддерсфилд Таун». Команды сыграют в воскресенье, 7 января. Это будет матч Кубка Англии.

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