«Астон Вилла» – лидер АПЛ по победам и набранным очкам в домашних матчах в 2023 году

«Астон Вилла» регулярно радовала своих болельщиков в завершающемся году.

Команда Унаи Эмери закончила год очередной домашней победой, вырвав три очка в поединке против «Бёрнли» благодаря реализованному пенальти Дугласа Луиса на 89-й минуте. По данным Opta, именно «Астон Вилла» является лидером Премьер-лиги по выигранным матчам (17) и набранным очкам (53) в родных стенах за весь 2023 год.

На данный момент бирмингемцы занимают вторую строчку в турнирной таблице с 42 набранными очками, уступая «Ливерпулю» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Юргена Клоппа, впрочем, провела на один матч меньше.