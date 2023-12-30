​Дуглас Луис: «Астон Вилла» на вершине вместе с «Ливерпулем»? Мы в большом клубе, и мы это заслужили»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис дал комментарий после победы над «Бёрнли» со счётом 3:2.

«В последних трёх матчах мы играли не так хорошо. Прошла половина сезона, футболисты устали, и мы потеряли трёх или четырёх игроков из-за травм. Это сложно, но нам нужно продолжать.

Мы на вершине вместе с «Ливерпулем»? Мы в большом клубе, и мы это заслужили. Мы очень усердно работаем каждый день. Мы счастливы находиться на первом месте, и нам нужно наслаждаться этим моментом», - слова Луиса приводятся на сайте BBC.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт 6 января – против «Мидлсбро» на выезде в Кубке Англии.