Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дуглас Луис: «Астон Вилла» на вершине вместе с «Ливерпулем»? Мы в большом клубе, и мы это заслужили»

30 Декабря 2023 • 21:04 Комментировать
Астон Вилла
3:2
Бёрнли

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис дал комментарий после победы над «Бёрнли» со счётом 3:2.

«В последних трёх матчах мы играли не так хорошо. Прошла половина сезона, футболисты устали, и мы потеряли трёх или четырёх игроков из-за травм. Это сложно, но нам нужно продолжать.

Мы на вершине вместе с «Ливерпулем»? Мы в большом клубе, и мы это заслужили. Мы очень усердно работаем каждый день. Мы счастливы находиться на первом месте, и нам нужно наслаждаться этим моментом», - слова Луиса приводятся на сайте BBC.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт 6 января – против «Мидлсбро» на выезде в Кубке Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Дуглас Луис

Новости по матчу

Сегодня, 30 Декабря
21:09
«Астон Вилла» – лидер АПЛ по победам и набранным очкам в домашних матчах в 2023 году
20:05
«Астон Вилла» с трудом вырвала победу в матче с «Бёрнли»
18:51
Уоткинс – лишь второй игрок АПЛ с 20 голами и 10 ассистами в году
18:42
«Астон Вилла» и «Бёрнли» обменялись голами за две минуты
17:30
«Астон Вилла» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
17:08
Стал известен стартовый состав «Астон Виллы» на матч с «Бёрнли»
02:08
Астон Вилла - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Декабря
23:47
Бесплатный прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Бёрнли АПЛ — 30 декабря 2023
01:13
«Барселона» приняла решение по Ленгле
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10 4
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
2
3
5.60 4.20 1.58
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брентфорд Брентфорд
3
1
2.50 3.40 2.80
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли Бёрнли
3
2
1.40 4.80 7.60
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
3
0
2.60 3.30 2.75
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
0
1.07 11.00 35.00
Видео
76 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
0
3.00 3.60 2.26
Видео
31.12.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
1.53 4.60 5.60
Видео
31.12.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.60 4.60 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – лидер АПЛ по забитым голам и набранным очкам в 2023 году
21:49 · Россия. Премьер-лига
34-летний Рондон продолжит карьеру в Мексике официально
21:42 · Англия. Премьер-лига
Невилл сравнил Антони с Марезом
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Манчестер Сити» поиздевались над игроком «Манчестер Юнайтед»
21:24 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» пробили лишь раз за тайм игры с «Ноттингем Форест»
21:24 · Англия. Премьер-лига
​В матче «Манчестер Сити» на поле выбежала мышь
21:16 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Сложно использовать навесы без Холанна»
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» – лидер АПЛ по победам и набранным очкам в домашних матчах в 2023 году
21:04 · Англия. Премьер-лига
​Дуглас Луис: «Астон Вилла» на вершине вместе с «Ливерпулем»? Мы в большом клубе, и мы это заслужили»
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Тоттенхэм» не обсуждают трансфер Галлахера
20:50 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Победа над «Астон Виллой» – не повод говорить о возвращении «Манчестер Юнайтед»
20:48 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Ливерпуль» лучше нас
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» ни разу не проиграл дома за календарный год
20:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола прокомментировал возвращение де Брёйне в заявку
20:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался после победы «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем